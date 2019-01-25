زيادة القلقاس والبرتقال.. أسعار الخضر والفاكهة خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

ارتفع سعر كيلو القلقاس والكوسة والبرتقال، في سوق العبور، خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر كيلو الفاصوليا واليوسفي والموز.

وتراوح سعر الكوسة اليوم الجمعة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين عن أسعار الجمعة الماضي، وتراوح سعر كيلو القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات، بزيادة جنيه وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو اليوسفي اليوم بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا، وسعر الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.3 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.3 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.3 جنيه، بتراجع قرشين.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.2 جنيه.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.