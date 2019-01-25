فنزويلا: زعيم المعارضة يعرض العفو عن مادورو إذا تنازل عن السلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (بي بي سي)

قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إنه سيضع في الاعتبار إمكانية العفو عن الرئيس نيكولاس مادورو إذا تنازل عن السلطة.

وقال غواديو ، الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد يوم الأربعاء الماضي، إنه تواصل مع جميع القطاعات بما فيها القوات المسلحة لإنهاء الأزمة التى تعيشها البلاد.

وبدأ مادورو فترة ولايته الرئاسية الثانية بعد فوزه في انتخابات قاطعتها المعارضة وشابتها ادعاءات بالتزوير.

وانقسم المجتمع الدولي بين مؤيد ومعارض للاعتراف بمادورو رئيسا للبلاد لفترة جديدة، ولكنه حتى الآن لا يزال يحظى بدعم قوي من الجيش الفنزويلي.

من يؤيد غوايدو ؟

إعلان غوايدو، وهو الرئيس المنتخب للجمعية الوطنية الفنزويلية، نفسه رئيسا للبلاد حظى بتأييد الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية وكندا و المملكة المتحدة .

بينما أدانت روسيا الدعم الغربي لغوايدو . و قالت موسكو إن "هذا التأييد يعد انتهاكا للقانون الدولي و يدفع بشكل مباشر باتجاه إراقة الدماء".

و تدعم كل من الصين و تركيا و المكسيك الرئيس مادورو .

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي للاجتماع لمناقشة التطورات في فنزويلا يوم السبت .

وخلال اجتماع منظمة الدول الأمريكية ، الخميس، وصف بومبيو حكومة مادورو بأنها بلا "أخلاق وغير ديمقراطية".