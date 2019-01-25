روسيا تنفي طلب "مادورو" المساعدة في الأزمة السياسية في فنزويلا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إنه خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو ، لم يطلب الأخير المساعدة فيما يتعلق بالأزمة السياسية في بلاده.

جاء ذلك ردا على سؤال لصحفيين لبيسكوف عما إذا كانت فنزويلا قد طلبت مساعدة روسيا في ضوء الأحداث الأخيرة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكان بوتين أعرب في اتصال هاتفي أمس الخميس، مع مادورو عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا في ظل "تفاقم الأزمة السياسية الداخلية المستفزة من الخارج".

وشدد بوتين في الاتصال الهاتفي أن "التدخل الخارجي غير البناء ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي"، ودعا إلى إيجاد حل في "إطار الدستور والتغلب على الخلافات في المجتمع الفنزويلي من خلال الحوار السلمي".

وكانت روسيا استنكرت قرار الولايات المتحدة الأعتراف بخوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، الذي نصب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

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