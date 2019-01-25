قتيل في انفجار في مبنى بشمال شرق الصين

وقعت عدة انفجارات داخل مركز للتسوق بمدينة "شانجشان"، شمال شرقي الصين، اليوم الجمعة، بحسب مستشفى محلي ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لمقاطع الفيديو، وقعت الانفجارات بمركز "واندا بلازا" التجاري.

وأكد مصدر بمستشفى الشعب في إقليم "جيلين" عبر الهاتف استقبال العديد من مصابي الانفجارات. وقال المصدر إن أطباء المستشفى "مشغولون للغاية".

ولم يتم بعد تحديد ملابسات الانفجارات.

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