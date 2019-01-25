رئاسة الحرمين الشريفين تمنح شيخ الأزهر هدايا تذكارية في معرض الكتاب

السعودية - ليندا سليم: أهدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بالهدايا التذكارية.

كما رحب جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بزيارته برفقه الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور خالد بن عبدالله النامي وفضيلة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني.

واستمع فضيلة شيخ الأزهر لشرح مفصل عما يحتويه الجناح من مخطوطات وكتب قيمة، قدمها له سعادة المشرف على جناح الرئاسة أحمد

وأشاد فضيلته بإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وشكر فضيلة الدكتور الطيب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جهوده المباركة في تقديم أرقى الخدمات لزوار بيت الله الحرام. الدكتور خالد بن عبدالله النامي وفضيلة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني.واستمع فضيلة شيخ الأزهر لشرح مفصل عما يحتويه الجناح من مخطوطات وكتب قيمة، قدمها له سعادة المشرف على جناح الرئاسة أحمدالسويهري، وقد شارك فضيلته في حياكة ثوب الكعبة .وأشاد فضيلته بإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.وشكر فضيلة الدكتور الطيب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جهوده المباركة في تقديم أرقى الخدمات لزوار بيت الله الحرام.

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