مقتل 3 إرهابيين وتفجير مخبأين لداعش في محافظة صلاح الدين

وكالات:

أكدت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، على مقتل 3 إرهابيين وتفجير مخبأين تابعين لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.

وقالت الشرطة في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية، إن الفرقة الاولى اللواء الرابع ضمن قوات محافظة صلاح الدين وبجهد استخباري،

علمت بوجود وكر لعناصر "داعش" الإرهابي، وأثناء مداهمة الوكر تم رصد (3) إرهابيين يهربون باتجاه الوادي تم قتلهم من قبل طيران الجيش.وأضافت، أنه تم العثور على وكرين و٢ عبوةناسفة، مبينةً أنه تم حرق الأوكار وتفجير العبوات من قبل الجهد الهندسي.في سياق متصل،أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم عن ضبط نفق لتنظيم داعش الإرهابي بطول 3 كم في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.مشيرة إلى أن داعش كانت تستخدم النفق للتنقل والتخفي، وأن المفارز الهندسية التابعة للفرقة قامت بتدمير النفق وردمه.