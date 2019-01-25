ألمانيا تؤكد دعمها لرئيس البرلمان الفنزويلي

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن بلاده تدعم رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً للبلاد.
وقال ماس - في حديث خاص لموقع الدويتشه فيله، على هامش زيارته لمقر الأمم المتحدة في واشنطن : "لسنا محايدين في هذهالمسألة، إننا ندعم ما يفعله جوايدو هناك".
وأضاف أن السبب في ذلك، هو أن ألمانيا لديها مشكلات كبرى في الاعتراف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيساً للبلاد. وتابع قائلا: "كان واضحاً أن هناك
وكان خوان جوايدو، رئيس البرلمان ورئيس المعارضة في فنزويلا، قد أعلن نفسه 23 يناير "رئيساً بالوكالة" أمام الآلاف من مؤيديه في العاصمة كراكاس؛ ما أسفر عنه اندلاع مواجهات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة في العاصمة.
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