ميركل تخسر صدارة قائمة "أحب الساسة" في ألمانيا

انجيلا ميركل

وكالات:

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في ألمانيا خسارة المستشارة انجيلا ميركل صدارة قائمة مجلة "فوكوس" لـ"أحب الساسة" في البلاد، لصالح أنجريت كرامب-كارنباور التي تولت رئاسة حزب ميركل المسيحي الديمقراطي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

جاء في استطلاع دوري للرأي أجراه معهد "إينسا" لأبحاث الرأي لصالح مجلة "فوكوس" الألمانية ونشرت نتائجه اليوم الجمعة .

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أنغريت كرامب-كارنباور، التي انتخبت قبل حوالي شهر ونصف لشهر على رأس الحزب

المسيحي الديموقراطي الذي تنتمي إليه ميركل، حصلت على 121 نقطة لتطيح بميركل من المركز الأول، بعدما حصلت المستشارة الألمانية على 119 نقطة.جدير بالذكر انه تم انتخاب كرامب-كارنباور رئيسة للحزب المسيحي خلفا لميركل مطلع ديسمبر الماضي، حيث تفوقت على فريدريش ميرتس الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي.