ميركل تخسر صدارة قائمة "أحب الساسة" في ألمانيا

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أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في ألمانيا خسارة المستشارة انجيلا ميركل صدارة قائمة مجلة "فوكوس" لـ"أحب الساسة" في البلاد، لصالح أنجريت كرامب-كارنباور التي تولت رئاسة حزب ميركل المسيحي الديمقراطي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.
جاء في استطلاع دوري للرأي أجراه معهد "إينسا" لأبحاث الرأي لصالح مجلة "فوكوس" الألمانية ونشرت نتائجه اليوم الجمعة .
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أنغريت كرامب-كارنباور، التي انتخبت قبل حوالي شهر ونصف لشهر على رأس الحزب
جدير بالذكر انه تم انتخاب كرامب-كارنباور رئيسة للحزب المسيحي خلفا لميركل مطلع ديسمبر الماضي، حيث تفوقت على فريدريش ميرتس الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي.
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