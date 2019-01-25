مقتل 13 وإصابة عشرات الحوثيين في صعدة وتعز

لقي 13 مسلحا من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة.
وأفادت مصادر عسكرية، الجمعة، بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيات التسلل باتجاه مواقع شمالي غرب مركز المديرية.
وأكدت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن قوات
من جانب آخر، أحرز الجيش اليمني، أمس الخميس، تقدما كبيراً في جبهة الملاحيظ بمحافظة حجة ووصل إلى قرى المزرق وسلسلة الجبال المجاورة لها في تقدم كبير
وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): " حققنا انتصارات كبيرة وسنستمر في التقدم حتى نصل الى عمق صعدة وسوف نحررها من الميليشيات".
وفي محافظة تعز لقي 5 مسلحين من المتمردين مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرين وأسر اثنان خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش اليمني في جبهة مقبنة غربي المحافظة.
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