كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: الإفراج عن نائبة كردية مضربة عن الطعام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة تركية اليوم الجمعة، بالإفراج المشروط عن النائبة المعارضة ليلى غوفين التي تدهورت صحتها بدرجة كبيرة إثر إضرابها عن الطعام منذ 11 أسبوعاً.

وستبقى غوفين (55 عاماً) التي تنتمي لـ"حزب الشعوب الديموقراطي" المعارض والمؤيد للأكراد، تحت رقابة السلطات بناء على أوامر المحكمة في مدينة دياربكر الواقعة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.