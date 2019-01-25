كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: ارتفاع حصيلة الاحتجاجات لـ30 قتيلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم الشرطة السودانية اللواء هاشم عبد الرحيم في بيان اليوم الجمعة، وفاة شخصين في التظاهرات المناهضة للحكومة، التي هزت الخرطوم.

وتظاهر المئات في شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان أمس الخميس، في مسيرات متزامنة في عدة مدن وبلدات سودانية داعية الرئيس السوداني عمر البشير، إلى الاستقالة.

وقال عبدالرحيم: "شهدت عدة ولايات في البلاد تجمعات غير قانونية، وخرجت تجمعات مشابهة كذلك في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم. فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع".

وأضاف "سجلت الشرطة في ولاية الخرطوم وفاتين"، دون تحديد كيفيتها.

وفي وقت متأخر الخميس، ذكر مسؤول سوداني رفيع أن متظاهراً توفي في تجمع بأم درمان.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة باتحاد المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات، أن متظاهرين اثنين لقيا حتفهما أمس الخميس.

وبذلك، ارتفعت حصيلة القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر(كانون الأول) إلى 30، وفق الأرقام الصادرة عن المسؤولين السودانيين.

وقال عبد الرحيم، إن الشرطة أوقفت عدة أشخاص اليوم الجمعة، وقبضت على شخص "يحمل مسدساً داخل مظاهرة" وأوقفت "سيارة تحمل وسائل اتصال بعيدة المدى".

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 19 ديسمبر، بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعاً إلى تظاهرات واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ 3 عقود.