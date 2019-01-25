كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: تعويضات حكومية لمقاتلي داعش في سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت منظمة "شهداء سرت للأعمال الخيرية" كتاباً إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا لمطالبته بوقف صرف تعويضات لمتضررين من حروب السنوات الأخيرة في المدينة، تبين أنهم من تنظيم داعش.

وذكر تقرير لقناة "218" الليبية اليوم الجمعة، أن المطالبة جاءت بعد أن أظهرت كشوفات حصول بعض عناصر تنظيم داعش الإرهابي على تعويضات مالية من الحكومة، إلى جانب أهالي المدينة.

وقالت المنظمة إنها رصدت أسماء أعضاء وقيادات في التنظيم الإرهابي، صُرفت لهم تعويضات مالية.

وأشارت إلى أن من بين الذين تلقوا التعويضات، الرجل الثالث في التنظيم بسرت الذي قبض عليه الجيش الليبي منذ عامين، قرب مدينة طبرق.