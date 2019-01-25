كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: الإخوان وتركيا يعرقلون الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا، سيحاولان عرقلة إجراء استفتاء وانتخابات في البلاد، مشيراً إلى أن المتوقع إجراء استفتاء على الدستور في الشهر المقبل.

وقال صالح في حوار أجرته معه عبر الهاتف صحيفة "الشرق الأوسط" ونشرته اليوم الجمعة، إن حل الأزمة في ليبيا يكمن في استبدال الأشخاص الذين يحكمون البلاد، موجهاً انتقادات لاذعة لرئيس البعثة الأممية غسان سلامة، معتبراً أنه منحاز لحكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فائز السراج في العاصمة طرابلس.

وأشاد صالح بالدور الإيجابي للمملكة العربية السعودية ومصر في الملف الليبي، نافياً وجود خلافات مع القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب.

وتابع أنه لم يحسم موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجرائها خلال العام الجاري.

وشدد على أنه "من حق أي ليبي، لا توجد عليه أي ملاحظات قضائية الترشح لخوض هذه الانتخابات، بما في ذلك سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، الذي قال إنه يتمتع بحريته في مكان ما داخل البلاد، غير أنه نفى وجود أي اتصالات بينهما.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات بين ميليشيات مسلحة منذ الاطاحة القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.