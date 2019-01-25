إدارة الوداد: قرارات التحكيم مجحفة وسنسلك الطرق القانونية للدفاع عن حقوقنا”

انتقد المكتب المسير لنادي الوداد البيضاوي، بشدة قرارات الحكم سمير الكزاز، الذي أدار مباراة الفريق، مساء أمس الخميس، بملعب اتحاد طنجة برسم الجولة 14 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، وذلك بسبب “القرارات المجحفة” في حقه، كما وصفها النادي، والتي تسببت في خسارته للمباراة.

وأصدر النادي الأحمر، بلاغا رسميا،أمس الخميس، بعد انتهاء المباراة، جاء فيه أنه: ” على إثر رفض هدف مشروع لفريق الوداد الرياضي في المباراة التي جمعته الخميس 24 يناير بفريق اتحاد طنجة بالملعب الكبير ابن بطوطة، من طرف الحكم، في الدقيقة الأولى من المباراة، يعبر نادي الوداد الرياضي على استنكاره لهذا القرار المجحف”.

واعتبر الوداد في البلاغ نفسه أن: ” هذا القرار يأتي بعد عدة أخطاء تحكيمية، لم يجد لها أي تبريرا لحد الآن، يعاني منها النادي منذ بداية الموسم، وهي أخطاء مؤثرة على نتائج المباريات و التنقيط العام للبطولة الوطنية الاحترافية.

ويعتزم النادي ” سلك كل الطرق القانونية المخولة له للدفاع عن حقوقه لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و جميع الهيئات”، يختتم بلاغ الوداد.

وكان فوزي البنزرتي، مدرب الفريق الأحمر قد انتقد هو الآخر بشدة قرارات الحكم في مباراة أمس، بعد أن رفض هدفا للاعب وليد الكرتي، في أولى دقاق الجولة الأولى، من المباراة التي انتهت لصالح الإتحاد بهدف مهدي النغمي.