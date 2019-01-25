ابنة ابن كيران عن معاش والدها: يعيش من رزق أمي والملك كان أرفق به من إخوته..لا تستحقونه بينكم!

بعد تزايد الجدل حول التقاعد الاستثنائي، الذي خصصه الملك محمد السادس لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، خرجت ابنة هذا الأخير، لتكشف تفاصيل حياة ابن كيران بعد التقاعد، وحقيقة المبلغ الذي خصصه له الملك في إطار “المعاش الإستثنائي”.

سمية ابن كيران، ابنة رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قالت، في تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس، إن “من أطلق مبلغ 9 ملايين وصدقه هو أفاك كاذب، لأنه حسب علمي البسيط، وإن كنت غير ملمة بالتفاصيل، فليس هو كذلك، بل أقل ولم يمض على مدة تقريره أكثر من 3 أشهر”.

وشددت ابنة ابن كيران، على أن والدها “لم يطلب أي معاش أو تقاعد، وظل منذ خروجه من رئاسة الحكومة زاهدا ولا يعيل بيته إلا من مال زوجته”، حيث كتبت “ما أعلمه جيدا وما أنا موقنة به هو أن أبي لم يطلب يوما معاشا أو تقاعدا أو راتبا، بل زهد في منصبه البرلماني وفي تقاعده الإداري وفي فرص عديدة، وظل لأشهر يعيش ويعيل بيته العامر بفضل الله ببركة من رزق أمي أكرمها الله، ولو أراد لملأ بيته مالا من قبل رئاسة الحكومة وخلالها، وحتى بعدها بالفرص اللامحدودة التي قدمت له، ولكن لم تكن تلك يوما غايته”.

ابنة ابن كيران، التي تحدثت بحرقة وعبرت عن الأذى الذي يلحق العائلة والمقربين من والدها بسبب الإشاعات المثارة حوله، قالت إن “عبد الاله ابن كيران الذي أعرف إنسان قنوع زاهد في الدنيا لدرجة عجيبة نستغرب منها نحن أبناؤه.. لا يعرف لا متعة شوبينغ ولا بذخ ولا أسفار ديدنه الاستعفاف وأعلم تفاصيل لا أود سردها، ولكن أتحدى واحدا من المسؤولين يقوم بها”، مضيفة أنه “فالوقت لي جميع الوزراء داروا ديورهم وتيجمعوا الريال وخوه من الأجرة والتنقلات والامتيازات وزيد وزيد لا يملك لحد الآن شقة واحدة وقمة فرحه إكرام الناس ومساعدة من أقبل إليه بما استطاع لذلك سبيلا”.

ووجهت ابنة ابن كيران رسالة مبطنة لإخوته في الحزب، حينما تحدثت عن رفق الملك بوالدها أكثر من إخوانه، حيث قالت “حفظ الله جلالة الملك الذي كان أرفق بعبد الإله ابن كيران من إخوته، والذي ما فتئ يكرمه بطيب القول وحسن الوصل، أما للحاسدين المتتبعين لهذا المعاش فأقول لهم لاحقوا نهاب المال العام د بصح ونساو عليكم بن كيران فأنتم فعلا لا تستحقونه بينكم، غير كرامتكم لي دافعلكم عليها وراسكم لي كان هازوا لكم لفوق ما تكفيهش أموال العالم”.