قضية الخاشقجي.. مقررة أممية تزور تركيا من أجل تحقيق “دولي مستقل”

بعد أزيد من أربعة أشهر من مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، تعتزم مقررة أممية خاصة زيارة تركيا، يوم الاثنين المقبل، لإجراء “تحقيق دولي مستقل” في القضية.
ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن مصادر في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن “أغنيس كالامارد”، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام الفوري، والتعسفي، ستجري زيارة لتركيا تستمر 6 أيام.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “كالامارد” تعتزم تقديم معلومات، وتوصيات، بعد إجراء التحقيق، إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة تعقد في يونيو المقبل.
وفي وقت سابق، أمس الخميس، قال وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو”، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بالتحضير لفتح هذا التحقيق الدولي، مسجلا أن تركيا “أجرت تحقيقا عادلا وشفافا في هذه القضية”.
يذكر أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي كان قد قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي.
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