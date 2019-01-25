تفادياً لتكرار سيناريو نيمار..برشلونة يحصن عقد وافده الجديد بـ400 مليون أورو

حصن نادي برشلونة الإسباني، عقد وافده الجديد، اللاعب الشاب فرينكي دي يونغ، بعقد جزائي بلغ 400 مليون أورو، تفادياً لتكرار سيناريو رحيل نيمار المفاجئ صوب باريس سان جيرمان.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من أسوار النادي الكتالوني، أكدت الخبر، مشيرة إلى أن النادي أصبح يخشى التربص بلاعبيه دون الدخول في مفاوضات مباشرة مع الإدارة.

وسيلتحق لاعب فريق أياكس أمستردام ببرشلونة بداية من يونيو المقبل، بعد إتمام التعاقد معه مبكراً، في صفقة كلفت خزانة برشلونة مبلغ 75 مليون أورو، وحدد 11 مليون أورو كحوافز للنجم الكروي الشاب.