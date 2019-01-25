امرأة تقرر الزواج بلحافها الخاص.. وهذه أسبابها ـ صور وفيديوـ

بعد قصة حب عاصفة، قررت امرأة بريطانية دعوة مجموعة من الضيوف، لحضور حفل زفافها من لحافها الخاص.

وذكرت صحيفة مترو البريطانية ، أول أمس، أن باسكال سيلليك (49 عاما) من مدينة إكستر، أعلنت تاريخ حفل زفافها بلحافها الخاص، في 10 فبراير المقبل. وستلبس سيلليك خلال عرسها نعلا رقيقا وثوب نوم ناعما.

ونصحت الصحيفة ضيوف حفل الزواج بأن يحضروا الحفل، بلبس البيجامات وأزياء النوم الأخرى الفضفاضة، كما يمكن للضيوف أن يحضروا معهم دماهم الطرية وأكياس التدفئة بالماء للشعور بأقصى درجات الراحة والدفء.

وحول أسباب قرارها، تقول سيلليك: “اللحاف يأتي إلي دائما لمساعدتي في اللحظة المناسبة ويعانقني بشكل رائع. أنا أحبه جدا وأريد أن أدعو الناس ليشهدوا قراني مع الشريك الأكثر ثباتا وراحة في حياتي“.