حكومة العثماني تصادق على تعيين نجل المالكي مديرا لـ”ISCAE”

عُين، أمس الخميس، طارق المالكي، نجل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، منصب مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط.

ويشغل طارق، الذي تخرج من مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

بالإضافة إلى نجل المالكي، تم تعيين كل من محسن بوخني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وابن جلون بدرية في منصب مدير التعمير، وعبد الكريم بوجرادي في منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

وصادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الصحة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.