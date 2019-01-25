الطيرة: الشرطة تحارب العنف بتحرير المخالفات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب عدد من سائقي السيارات في الطيرة عن تذمرهم واستيائهم من قيام الشرطة بتحرير المخالفات لهم، خلال تواجدها بشكل مكثف في المدينة، في الأيام الأخيرة.

وأفاد مراسل "عرب 48" أن الشرطة كثفت من تواجد دورياتها خلال الفترة الأخيرة، في أعقاب جرائم القتل والأعمال الجنائية.

وفي هذا السياق، قدم عضو بلدية الطيرة عن قائمة الغد الشبابية، فادي سمارة، شكوى ضد تصرف أفراد الشرطة وتصرفاتهم مع المواطنين في الطيرة.

وقال إن "وجود الشرطة مهمته المحافظة على القانون وحماية المواطن وهي ضرورية، ولكن عندما يتصرف هؤلاء بوقاحة وعنصرية معنا فعلينا معالجة الأمر وعدم السكوت عنهم".

وأكد سمارة أن "هذه مسؤولية ممثلي الجمهور، وأنا أدعو جميع أعضاء البلدية ورئيس البلدية، كل من موقعه، إلى متابعة هذه القضية".