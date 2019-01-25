انت الان تتابع تفاصيل خبر استفزاز للصين.. أمريكا ترسل سفينتين حربيتين إلى تايوان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 25 يناير 2019 12:49 مساءً - أعلنت السلطات التايوانية أن الولايات المتحدة أرسلت سفينتين حربيتين للمرور عبر مضيق تايوان، أمس الخميس، في أول عملية من نوعها هذا العام، مع زيادة واشنطن وتيرة العبور من الممر المائي الاستراتيجي وسط توتر مع الصين.

وقد تثير مثل هذه العمليات التوتر مع الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً منها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي للسيطرة.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان ليلة الخميس - الجمعة، أن السفينتين اتجهتا شمالاً، وأن رحلتهما تتفق مع القواعد.

وأضافت أن تايوان راقبت العملية عن كثب "لضمان أمن البحار والاستقرار الإقليمي".

وقال الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، في أوائل يناير، إن الصين تحتفظ بحق استخدام القوة لإخضاع تايوان للسيطرة.

وفي المقابل ردت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، بالتعهد بالدفاع عن ديمقراطية الجزيرة.

ولا توجد لواشنطن علاقات رسمية مع تايوان، لكنها ملزمة بحكم القانون بمساعدتها في الدفاع عن نفسها، وهي المورد الرئيسي للسلاح إلى الجزيرة.