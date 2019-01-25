شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 59 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تصاعدت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا في الأيام الأخيرة لتبلغ 59 قتيلا فيما قد تشهد مزيدا من الارتفاع إثر فقدان 25 شخصا، حسبما أعلنت وكالة إدارة الكوارث.

وتم إجلاء نحو 3400 شخص بعد أمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت جنوب جزيرة سولاويسي في جنوب البلاد، وتسببت بفيضان مجاري المياه.

وتحدثت آخر حصيلة للضحايا أمس (الخميس) عن سقوط 30 قتيلا.

وغمرت المياه عشرات القرى في 12 منطقة وجزء من ماكاسار عاصمة الجزيرة.

وقال سيامسيبار المسؤول في الوكالة عن جنوب الجزيرة «لم أر فيضانات بهذا الحجم من قبل، إنها الأسوأ».

وأوضح أن 44 شخصا لقوا حتفهم في منطقة غوا الأكثر تضررا.

وشوهد عناصر الإنقاذ والسكان في ماكاسار يتنقلون في شوارع غمرتهاالمياه بينما بدا بعضهم ينقلون أمتعتهم على رؤوسهم. واستأجر بعضهم ألواحا خشبية ووسائل أخرى للتنقل.

وتقول السلطات إن المياه انحسرت لكن الأضرار جسيمة. وتضررت منازل ومبان حكومية ومدارس وجسور.

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى الأربعاء.

وتشهد إندونيسيا باستمرار فيضانات وانهيارات أرضية.