دعوة قطرية مفاجئة حول إيران!

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يدعو دول الخليج إلى إجراء حوار إيجابي مع إيران، معتبرا أن بناء علاقات طيبة بين دول مجلس التعاون وتركيا وإيران ضرورة، لأن هذه الدول تشكل جزءا من الإقليم على حد وصفه، متناسيا تهم دعم الإرهاب التي تلاحق كلا منهما.

نظام تميم يدعو للتعاون مع إيران المتورطة في أعمال إرهابية حول العالم، بعد أن ارتمى في أحضان إيران وتركيا على حساب الأشقاء العرب، ليجتمع محور الشر تحت راية دعم الإرهاب.