القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الصينية إن انفجارات وقعت في مبنى "واندا شوبينج بلازا" في مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين في شمال شرق الصين. وأضافت الشرطة الصينية، اليوم الجمعة، أن شخصا على الأقل قتل خلال الانفجار. وأظهرت مقاطع فيديو مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع انفجار في مبنى شاهق الارتفاع، دون معرفه السبب وراء هذه التفجيرات.

كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجار في مركز تجاري بشمال شرقي الصين.. وأنباء عن مقتل شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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