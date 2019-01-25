الان تتابع الإمارات تستضيف المؤتمر التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ بالعاصمة أبوظبي في يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع أنطونيو غوتيريس مع الوزراء الإماراتيين، محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الإصطناعي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ويهدف الاجتماع التحضيري لقمة المناخ في أبوظبي إلى إعداد جدول أعمال وتوصيات ومشاريع قرارات لطرحها واعتمادها خلال قمة المناخ التي ستعقدها الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، فيما سيشهد الاجتماع مشاركة دولية هي الأعلى مستوى من حيث التمثيل الرسمي للدول والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني منذ اتفاق باريس عام 2015.

وقال أمين عام الأمم المتحدة : ” أود أن أتوجه بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها الدائم للأمم المتحدة، والتزامها باتخاذ إجراءات طموحة لمواجهة تغير المناخ”، معرباً عن سعادته بإعلان استضافة دولة الإمارات الاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ 2019.

وستشهد قمة الأمم المتحدة للمناخ 2019 التي تجمع رؤساء الدول والحكومات ونخبة من المديرين التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص الرائدة في العالم، إعلان مجموعة من الالتزامات الدولية الهادفة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ومساعدة المجتمعات لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، كما ستشهد حشداً للجهود العالمية استعداداً لمفاوضات المناخ عام 2020، التي تتزامن مع بدء سريان اتفاق باريس.