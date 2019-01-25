الان تتابع بالفيديو والصور.. المعارضة الإيرانية تضرم النيران في قواعد للباسيج في عدة مدن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

في عمليات جريئة، أضرم أعضاء معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد، النار في قواعد للباسيج القمعية في المدن الإيرانية.

وجرت العمليات في وقت وضع النظام الكاميرات المراقبة في أطراف جميع قواعد للباسيج وصور خامنئي، وطبق النظام جميع الإجراءات الأمنية الضرورية للحفاظ على تلك القواعد، ولكن رغم ذلك الوضع، أضرم أعضاء معاقل الانتفاضة النار في قواعد للباسيج ووثقوا أعمالهم بمقاطع فيديو.

وشملت العمليات قاعدة “كلاهي” بمدينة مشهد، وقاعدة “فتح” بالمنطقة التاسعة بمدينة أصفهان، ومحافظة خراسان الرضوية، ومدينة طرقبة، وشهركرد، ومحافظة آذربيجان الشرقية.

وفي سياق مواز، وزع أعضاء معاقل الانتفاضة في المدن الإيرانية منشورات تحمل صورًا لمسعود رجوي، زعيم المعارضة الإيرانية، تخليدا للذكرى السنوية يوم20 يناير1979 لتحريره من سجون الشاه.