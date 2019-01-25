غوايدو لا يستبعد إصدار عفو عن مادورو ليغادر السلطة

اسماء السيد - كراكاس: صرح رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه "رئيسا" موقتا للبلاد،في مقابلة مع شبكة أميركية أنه لا يستبعد إصدار عفو عن الرئيس نيكولاس مادوروي ليغادر السلطة.

وردا على سؤال عن إمكانية إصدار عفو يشمل مادورو، قال غوايدو في مقابلة مع الشبكة الناطقة بالاسبانية أجريت عبر سكايب من مكان لم يكشف في كراكاس "خلال فترات انتقالية حدثت أمور من هذا النوع ... لا يمكننا أن نستبعد أي شيء لكن يجب علينا أن نكون حازمين في المستقبل وقبل كل شىء معالجة الوضع الإنساني الملح".

ويتهم زعيم المعارضة الرئيس مادورو بأنه مسؤول عن سقوط القتلى خلال التظاهرات ضد النظام التي سقط فيها 26 شخصا، حسب المنظمة غير الحكومية "المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية".

وقال "يجب أن ننظر في ذلك (العفو)، إنه موظف لكنه للأسف ديكتاتور ومسؤول عن ضحايا الأمس في فنزويلا".

وكان البرلمان الفنزويلي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليهاا لمعارضة في البلاد، وعد في 15 يناير بإصدار "عفو" عن الجنود الذين لا يعترفون بحكومة مادورو.

وقال غوايدو إن "هذا العفو وهذه الضمانات مخصصة لجميع الأشخاص المستعدين للوقوف إلى جانب الدستور وإعادة النظام الدستوري".

من جهته، اقترح نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو الذي اعترفت بلاده بغوايدو رئيسا، إنشاء "ممر إجلاء" لإخراج مادورو من فنزويلا.

وقال موراو في مقابلة مع صحيفة "غلوبونيوز" أنه "ما زلت أعتقد أن مهمة البلاد هي تأمين مخرج لمادورو وشعبه. يجب أن يكون هناك ممرا للإجلاء".

وأضاف "يجب أن نترك مكانا لمادورو وعصابته للهرب، أن نتركه يرحل ويترك البلاد لتعيد إعمار نفسها بنفسها".