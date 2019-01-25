تحذير: انهيار نظام التجارة يعيد العالم للعصور المظلمة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مدير منظمة التجارة العالمية يحذر من العودة إلى عصر الظلام

شن مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو هجوما على الزعماء القوميين الذين يحملون مسؤولية المشكلات المحلية للعناصر الأجنبية.

وحذر روبرتو أزيفيدو، البالغ من العمر 61 عاما، من أن انهيار نظام التجارة العالمية سيدفع الدول إلى عصور الظلام.

واتهم أزيفيدو السياسيين باختيارهم "حلولا سهلة" بإدانتهم للتجارة الخارجية وتجاهلهم للمشكلة الحقيقية، بحسب صحيفة "ذي تايمز".

ففي إشارة ضمنية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية على المنتجات من الصين والاتحاد الأوروبي، انتقد مدير المنظمة الدولية حكومات تحاول منع الواردات.

وقال في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "بالنسبة إلى السياسي، فإن الطريقة الأسهل بالنسبة إليه للتواصل مع الناخب هي القول إنه سيوقف الواردات أو إنه سيحمي هذا القطاع أكثر مما فعلت الحكومات السابقة".

وأضاف أزيفيدو أن هذا الحل يعد سهلا، مشيرا إلى أن "إيجاد مشكلة خارجية وتحميلها المسؤولية وإلقاء اللوم عليها فيما المشكلة الحقيقية في الواقع هي مشكلة محلية".

وقال أزيفيدو إن "العديد من النزعات القومية" تنتشر في جميع أنحاء العالم، لكنه أوضح "أنها ليست موحدة".

وأضاف "إذا نظرت إلى الولايات المتحدة، فهناك شيء واحد، لكن إذا نظرت إلى إنجلترا، فهناك أمر آخر"، منوها إلى أن هذا الأمر يسري على دول أخرى مثل المكسيك والبرازيل".

وطالب أزيفيدو بضرورة إصلاح المنظمة، محذرا من أن "الدول تتجه الآن إلى عصور الظلام.. وفي حال سمحت بفشل نظام التجارة العالمي".

وقال إنه إذا لم يتم إصلاح منظمة التجارة العالمية، التي تأسست عام 1995 وتضم 164 عضوا، فإنها "إما ستفقد أهميتها أو تختفي".

وكان الرئيس الأميركي هدد بسحب بلاده من المنظمة إذا لم يعاد هيكلتها لتصبح ملائمة بصورة أفضل مما هي عليه الآن.