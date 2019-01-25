كنعان: إعطاء الرئيس عون مهلة ايام لتشكيل الحكومة سيؤدي الى خرق والحريري يتابع إتصالاته

لفت رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، ان "التحرك في المرحلة الاخيرة حرّك الامور الراكدة في اطار ​تشكيل الحكومة​ كما ان اعطاء رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ مهلة ايام لتشكيل الحكومة سيثمر، اضافة الى اللقاء الاخير بين رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ والوزير ​جبران باسيل​ ومتابعة الحريري لاتصالاته مع مختلف الافرقاء، سيؤدي الى خرق ما"، مشيرا الى ان "الصورة بدأت تتوضح والوضع لم يعد يحتمل فلا يمكن مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والمالية الضاغطة من دون حكومة" مؤكدا ان "هناك ارادة عند الرئيس عون وعند كل اللبنانيين لحل الازمة".

وكشف كنعان في حديث إذاعي، ان "الاجتماع المالي الذي حصل في ​بعبدا​ مع الرئيس عون ووزير المال ​علي حسن خليل​، انطلق من مبدأ ضرورة استمرارية المرفق العام وان تستمر الدولة بالقيام بواجباتها، ووجدنا بافضل طريق ممكن كيف يمكن تأمين استمرار الانفاق بعد عدم اقرار الموازنة الجديدة بسبب عدم تشكيل الحكومة، وتوصلنا الى اجراء يؤمن استمرار دفع ​الرواتب والاجور​ والسندات على ان يكون اول بند على جدول اعمال الحكومة الجديدة اقرار الموازنة واجراء اصلاحات جذرية،" مشدّدا على ان "نتيجة الاصلاحات في الحكومة المقبلة، ستؤدي الى التخلّص من الجمعيات الوهمية والتلزيمات من دون شفافية والهدر في المرافق العامة."