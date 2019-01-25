جيسكار الخوري قدم أوراق اعتماده كسفير لبنان لدى جمهورية القيرغيز

قدم السفير جيسكار الخوري أوراق اعتماده كسفير ​لبنان​ لدى جمهورية القيرغيز الى الرئيس القيرغيزي سورونباي جينبيكوف في حفل أقيم في القصر الرئاسي في العاصمة بيشكيك، وتطرق الحديث إلى الرغبة بتطوير العلاقات الثنائية وسبل تفعيلها بين الدولتين.

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