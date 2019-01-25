اسماعيل سكرية: المواجهات الوزارية حول اسعار الدواء تؤكد امكانية الاصلاح

اعرب رئيس هيئة "​الصحة​ حق وكرامة" الدكتور ​اسماعيل سكرية​ "عن ارتياحه للمواجهات الوزارية حول اسعار الدواء، وضرورة تخفيضها، والتي تحولت قضية فرضت نفسها بعد 22 عاما من الضغط التراكمي داخل البرلمان وخارجه، وامتحان تحد لجميع القوى السياسية المهاجمة منها والمدافعة والموعودة"، معتبرا أن "الاهم ان هذا يؤكد امكانية الاصلاح ومواجهة ​الفساد​، اذا ما توفر القرار الوطني الصادق ، والارادة والعزيمة والاستمرارية".

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