استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال ​غازي زعيتر​، وفداً من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية برئاسة الدكتور ​ميشال افرام​، وتسلّم دعوة لرعاية وحضور افتتاح المختبرات الجديدة والحديثة في محطة تل عمارة - رياق كما التقى مديرة المركز الدولي لعلوم الإنسان التابع للأونيسكو في جبيل دارينا صليبا ابي شديد، وأخذت توجيهات الرئيس بعد تسلمها المركز حديثاً.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون استقبل وفداً من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بحضور زعيتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.