وزارة البيئة تتخذ تدابير تقنية للحؤول دون تلوّث نهر الاولي

إجتمع فريق عمل ​وزارة البيئة​ مع كل من فريق عمل محطة الأولي في المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ وممثل عن ​مؤسسة كهرباء لبنان​ بغية إتخاذ تدابير تقنية بيئية للحؤول دون تلوث نهر الأولي من محوّل يرشح منه زيت يحتوي على مادة البيفنيل المتعدد الكلور في محطة بولس أرقش - الأولي. وتمّ وضع خطة عمل سريعة وسيقوم وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ​طارق الخطيب​ بالاشراف شخصياً على حسن وسرعة تنفيذها.

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