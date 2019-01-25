حاصباني: الارقام تفضح اضاليل البعض ومن المعيب اضاعة وقت القضاء

أشار وزير الصحّة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​غسان حاصباني​ في مؤتمر صحفي إلى انه "لا يعنينا استجداء بعضهم للمواقع وتقديمه اوراق الاعتماد ولو على حساب الحقائق، يكفينا الارقام التي تفضح اضاليل البعض وإشادة السينودس الماروني بآلية توزيع السقوف المالية التي اعتمدناها"".

وتوجه إلى الضنينين على المال العام والغيورين على سلامة العمل، قائلا: " ان لجنة التنسيق والتعاون بين الجهات الضامنة العامة هي المكان الصحيح الذي نعمل فيه سويا لتنسيق الجهود خصوصًا في ما يتعلق بشراء الدواء مع الاخذ بالاعتبار الآليات القانونية واسس المالية"، معلنا ان "الارقام التي تم تداولها عبر الاعلام هي ليست ارقام مناقصة وزارة الصحة بل سعر المبيع في الصيدليات والذي لا يتضمن اي حسومات على الكمية او عروض للوزارة، لذا لا تضللوا اللبنانيين بمقارنات خاطئة في الاساس".

ورأى انه "ثمة جو من الهرج والمرج السياسي والاعلامي، ومن المعيب اضاعة وقت القضاء واللجان النيابية من قبل وزراء ومسؤولين بأمور كان يمكن الاستيضاح عنها بسؤال بسيط، وكان الاجدى لمن يطالب بالتدقيق ان يفصح عن ارقامه اولا لهذا اللجنة وللجهات المختصة خصوصًا انه طالب بإجراء مناقصات عن كل الجهات التي تشتري أدوية".

وأضاف " القول إن وزارة الدفاع أجرت تلزيم أدوية لصالح الطبابة العسكرية للعام 2018 ومقارنة أسعار الأدوية نفسها والكمية نفسها الملزمة من قبل وزارة الصحة تبين وجود فرق تعدى نسبة 40% هو قول لا يعكس الحقيقة".