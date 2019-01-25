الحريري بذكرى وسام عيد: انجازاتك تستكمل من خلال أعمال رفاقك في قوى الأمن

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في تصريح له بذكرى الرائد الشهيد ​وسام عيد​ "رحمك الله ايها الشهيد البطل، انجازاتك تستكمل من خلال أعمال رفاقك في ​قوى الأمن الداخلي​".

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