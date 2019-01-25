درويش بحث مع جمعية خدمة الأصدقاء العالمية امكانية اطلاق مشروعا تربويا بالبقاع

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ وفداً من جمعية خدمة الأصدقاء ​العالم​ية SERVING FRIENDS INTERNATIONAL ضم كلاّ من الأب جوزف رفول و بيتر مجدي وكيم يوهان، اطلعوه على نشاطات الجمعية واهدافها اذ هي وكالة عالمية غير حكومية وغير هادفة للربح، انما تهدف الى خدمة من هم في محنة، وهي مبنية على نهج انساني وعلى روح التعاطف من اجل المساهمة لجعل هذا العالم أسعد، ومركزها الأساسي في ​كوريا​.

وعرض المطران درويش مع الوفد امكانية اطلاق مشروع تربوي ثقافي في ​البقاع الغربي​ في بلدة ​صغبين​، يخدم ابناء البقاع الغربي، ووافق الوفد على ان يعلن عن المشروع في وقت قريب.