جميل السيد: أين الوزارة تحاسب المتعهّد الأزعر بإنارة طريق ضهر البيدر؟

لفت النائب ​جميل السيد​ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أنه "بعدما تبرع النائب ​ميشال ضاهر​ بإنارة ​طريق ضهر البيدر​، فإذا بمتعهد الانارة مع ​وزارة الأشغال​ نجيب ماروني يفتح الديجنكتير وينير الطريق" مضيفا: "كانوا يقولون لنا ان الكابلات مسروقة و150 لمبة محروقة، وإذ كل شيء موجود، والتعطيل كان لسرقة عقد صيانة جديد"، متسائلا: "أين الوزارة تحاسب المتعهّد الأزعر في الفيديو؟" ونشر النائب السيد بعد التعليق، مقطع فيديو يظهر المتعهد نجيب ماروني.

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