الدفاع المدني: اخماد حرائق ونقل واسعاف 10 حالات طارئة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بلاغ انه تمكن عناصر ​الدفاع المدني​، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي: -إغاثة وإنقاذ (عدد6): - إنقاذ مواطنين محاصرين وسحب سيارات وشاحنات عالقة بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقات من الجليد : (عدد2) (م.جبل لبنان) (عدد2):صوفر - إهدن. - فتح طرقات بسبب تراكم الثلوج:(عدد3) (م.جبل لبنان) (عدد2):ترتج - باكيش. (م. البقاع) (عدد1):ترشيش. - جرف أتربة وصخور (عدد1): (م.جبل لبنان) (عدد1): (معصريتي - رشميا). - إخماد حرائق: (عدد14) أعشاب (عدد3): (م.جبل لبنان) (عدد2):المنصورية - أدونيس. (م.بيروت) (عدد1): شارع مار الياس. منازل(عدد5): (م.جبل لبنان) (عدد2): سن الفيل - قارورة غاز على شرفة منزل في حي السلم. (م.لبنان الشمالي) (عدد1) : زغرتا. (م. البقاع) (عدد1): الفرزل. (م.بيروت) (عدد1): شارع حمد(الكولا). سيارات (عدد4): (م.جبل لبنان) (عدد2):عين علق - شحيم. (م.لبنان الجنوبي) (عدد1):البرج الشمالي. (م.النبطية) (عدد1): حبوش. مؤسسات (عدد1): (م.جبل لبنان) (عدد1): داخل مكتب في بئر حسن. كهرباء (عدد1): (م.جبل لبنان) (عدد1): داخل غرفة كهرباء في الشويفات. - حوادث سير (عدد3) : (م.لبنان الجنوبي) (عدد1): وادي الفوار(صيدا) ونقل جريح الى المستشفى. (م. البقاع) (عدد2): رياق ونقل مصاب الى المستشفى - طريق المصنع ونقل جريح الى المستشفى. - نقل وإسعاف: (10) حالات طارئة. نقل جثة (عدد1) : (م.جبل لبنان) (عدد1): من عمشيت الى المستشفى. مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة : 34 مهمة

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