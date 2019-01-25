خروج سجناء من سجن القبة بعد دفع الكفالات لهم من قبل دولة الامارات

أكد السفر الاماراتي حمد الشامسي في كلمة له خلال جولة على سجن القبة في طرابلس حيث سيتم اطلاق سراح سجناء بعد دفع الكفالات لهم من قبل دولة الامارات ان "دولة الامارات دائما تنظر إلى الانسان والانسان هو المعيار الحقيقي لنجاح التطور في كل بلد".
وأوضح انه "رأينا اليوم الايتام والمسنين وهذه كلها أعمال خيرية تقوم بها الامارات على الساحة اللبنانية". وأكد ان "رسالتنا واضحة وهي رسالة محبة وسلام وتسامح".
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