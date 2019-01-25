توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء بحقه 14 مذكرة عدلية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ أنه بتاريخ 24/1/2019 وفي محلّة سهل كفر زبد، ونتيجةً للتحريات وعمليات الرصد، تمكنت دورية من مفرزة زحلة القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء، والذي يترأس عصابة سرقة تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، ويتنقّل مستخدماً بطاقات هوية مزوّرة، ويدعى: * س. ط. (مواليد عام 1971، لبناني)

ويوجد بحقه /14/ مذكرة عدلية بجرائم سرقة وتزوير واستعمال مزوّر، وضبط بحوزته بيان قيد مزوّر عليه صورته يستخدمه في أثناء تنقلاته.

التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.