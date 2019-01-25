توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء بحقه 14 مذكرة عدلية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه بتاريخ 24/1/2019 وفي محلّة سهل كفر زبد، ونتيجةً للتحريات وعمليات الرصد، تمكنت دورية من مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء، والذي يترأس عصابة سرقة تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، ويتنقّل مستخدماً بطاقات هوية مزوّرة، ويدعى: * س. ط. (مواليد عام 1971، لبناني)
ويوجد بحقه /14/ مذكرة عدلية بجرائم سرقة وتزوير واستعمال مزوّر، وضبط بحوزته بيان قيد مزوّر عليه صورته يستخدمه في أثناء تنقلاته.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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