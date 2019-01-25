ابي خليل وقع عقد تطوير منشآت تخزين النفط بطرابلس: سيسمح باعادة تطوير المنشآت

اشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ​سيزار ابي خليل​ بعد توقيع عقد تطوير منشآت تخزين ​النفط​ في ​طرابلس​ مع شركة "روسنفت" روسية بحضور السفير الروسي في لبنان ​الكسندر زاسبيكين​، الى اننا "اطلقنا مناقصة حول مشتقات النفط في أيار 2017 ووافقنا عليها حين كانت الحكومة بصلاحياتها، واليوم وقعنا العقد الذي سيسمح باعادة تطوير منشآت النفط في طرابلس وتأمين مدخول اضافي لها وهو سيتم على مراحل.

ولفت الى ان المرحلة الأولى من العقد هي 450 ألف طن متري من التخزين، أي ما يعادل حوالي شهرين من مصروف استهلاك المشتقات النفطية في لبنان، وقد اقتصر عمل هذه المنشآت منذ الثمانينات حتى اليوم على تأمين المازوت للسوق المحلي علماً أنه لم يكن ذلك يوماً طموحنا لدور منشآت النفط.

اضاف ابي خليل "سنتابع مع الدول القريبة مثل سوريا والعراق ومصر، موضوع اعادة تشغيل خط النفط الذي يصل البلاد ببعضها وكذلك الامر حول استيراد الغاز الطبيعي من مصر".