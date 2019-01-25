طقس اليوم غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم مع انخفاض ملموس بالحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، حتى ليل يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حالياً فوق ​ايطاليا​ مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

وتوقعت أن يكون طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات صباحا يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ ، محذرة من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو 1500 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى من يوم السبت.

كما توقعت أن يكون طقس يوم غد السبت، صاف اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً وتؤدي إلى ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

أما طقس يوم الأحد، فقليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة خلال الليل وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.