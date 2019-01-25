الراسي: لأول مرة رئيس الجمهورية يأخذ 10 وزراء والثلث الضامن

سأل النائب السابق ​كريم الراسي​، "هل يعقل أن الحكومة لم تشكل منذ 8 أشهر ودائما هناك أعذار وتبرير"، معتبرا أن "الخاسر الاكبر هو رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، والمنطق السليم أن يكون الأخير بتأليف الحكومة ويقدمها ل​رئيس الجمهورية​".

ورأى الراسي في حديث تلفزيوني أن ما يؤخر التشكيل هو "إما قطبة مخفية وإما الرؤساء الثلاثة لا يريدون التأليف"، مشيرا الى أن "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يسهل الامور دائما ولكن الخاسر الاكبر هو رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والحريري".

ولفت الى أنه "لأول مرة يأخذ رئيس الجمهورية 10 وزراء والثلث الضامن من الحكومة"، معتبرا أن "زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ​دايفيد هيل​ الى ​لبنان​ وضعت ضغطا على عون والحريري لتشكيل الحكومة".

وأضاف: "لا أحد يريد التنازل والجميع يريد التشكيل، وتم الحديث عن دعم هذا العهد، ولكن دعم هذا العهد ضمن من؟ هذا العهد لديه حليف سني وحليف شيعي وحليف مسيحي"، لافتا الى أن "هناك ضغطا لوضع ​حزب الله​ خارج الحكم، ولا يوجد استعداد للوصول الى التسوية".

وشدد الراسي على أن "الوضع الإقتصادي هو الازمة الكبرى وهو خطر والذي يقدم تفسير لفشله فهذا أخطر"، مشيرا الى أن "المشكلة الإقتصادية كبيرة وبعض الاشخاص من فريق "​التيار الوطني الحر​" يقولون أن التقارير غير صحيحة، لكن هذه التقارير أساس جلب الاستثمار الى لبنان، لا استثمار في لبنان ليس بسب تقرير ​موديز​ بل بسبب عدم وجود الثقة".