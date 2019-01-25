يعقوبيان: بحال التعطيل كان داخليا فهم "مجرمون" وبحال كان خارجيا فهم "مرتزقة"

اشارت النائب بولا يعقوبيان الى انها مع تشكيل حكومة مصغرة والا سنعود الى حكومة التقسيمات. ورأت ان التعطيل الحكومي بحال كان داخليا فهم "مجرمون"، وبحال كان التعطيل خارجيا فهم "مرتزقة". اضافت "من فشل في وزارات المياه والكهرباء والسياحة يطالب اليوم بوزارات جديدة وكأنه كتب قصة نجاح".
واشارت يعقوبيان في حديث تلفزيوني، الى ان التدخلات بالقضاء كبيرة، وعلى ايام السوري لم يكن هذا التدخل موجود، واوضحت ان المجتمع المدني يعمل من اجل ايصال القوانين المطلوبة، والخوف ان يتم ادراجها في الجوارير، ولفتت الى ان الشعب لم يحاسب بما فيه الكفاية في الانتخابات النيابية.
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