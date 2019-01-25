الإليزيه:مصر لن توقع صفقة شراء 12 طائرة رافال أخرى خلال استقبال ماكرون

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ "​الإليزيه​" أن مصر لن توقع صفقة شراء 12 ​طائرة​ رافال أخرى خلال استقبالها الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ يوم الأحد.

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