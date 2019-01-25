بلومبرغ: الألية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران تنطلق الإثنين

ذكرت صحيفة "بلومبيرغ" الاقتصادية أن الآلية المالية الأوروبية مع ​إيران​ من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل، رغم أنه ما زالت هناك بعض القضايا العالقة يتعين تسويتها، حتى يمكن تخطي ​العقوبات الأميركية​ على إيران.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن يوم 28 كانون الثاني الحالي، سيكون الموعد الرسمي لانطلاق الآلية المالية الخاصة مع إيران، ورغم ذلك فإنه مازالت هناك قضايا عالقة ينبغي تسويتها، ربما تؤخر موعد انطلاق الالية.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم مسؤولة ​السياسة​ الخارجية للاتحاد الأوروبي، ​فيدريكا موغريني​، مايا كوتسيانشيش، أن الآلية المالية الخاصة قد حققت تقدما، ونأمل بأن نعلن عن بدء عملها قريبا جدا.