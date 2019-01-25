أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن ​الجيش الإسرائيلي​ "كثف تواجد قواته على امتداد السياج الأمني المحيط ب​قطاع غزة​". ولفتت إلى أن القرار جاء بعد رفض حركة "حماس" تلقي أموال المنحة القطرية بالشروط الإسرائيلية. وأوضحت أنه "تستمر وراء الكواليس مساعي مصر و​الأمم المتحدة​ لمنع التدهور الأمني في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يعزز تواجده على حدود غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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