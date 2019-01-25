وزير خارجية فنزويلا: موقف روسيا الداعم في بلادنا متوافق مع القانون الدولي

اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا أن "موقف ​روسيا​ الداعم للشرعية في كاراكاس ينطلق من احترامها للقانون الدولي"، مشيداً "بجهود الدبلوماسية الروسية التي دانت تصرفات ​أميركا​ في بلاده".

ولفت إلى أن "روسيا عبرت عن هذه الآراء، مع احترام ميثاق ​الأمم المتحدة​ ومبادئه الأساسية".

في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"الروسية، أوضح أنه "لدينا رغبة دائمة في تعزيز المشاريع الجديدة مع روسيا، ونعتقد أن هذا يجب أن يستمر"، مشيرا إلى أن "​فنزويلا​ مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا على خلفية الحصار الدولي".

وشدد الوزير على أن "علاقات التعاون بين روسيا وفنزويلا عميقة ومخلصة. فلذلك هناك رغبة دائمة بمنحها المرونة لتعزيز مشاريعنا".

وكان غواديو قد أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بدلاً من ​نيكولاس مادورو​ وقد اعترف بشرعيته كل من ​الولايات المتحدة​ وكندا و​البرازيل​ و​الأرجنتين​ و​كولومبيا​ و​البيرو​ و​بريطانيا​.

فيما أكد مادورو "أننا لا نريد العودة إلى عهد التدخلات الأميركية"، مشيراً إلى "أنني سأبقى في قصر الرئاسة مع أصوات الشعب الذي هو الوحيد من ينتخب رئيسا دستوريا لفنزويلا"، معلناً عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة.