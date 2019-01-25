لافروف يصل الرباط في ثاني محطات جولته المغاربية

وصل وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ الى ​الرباط​، حيث سيلتقي نظيره المغربي ​ناصر بوريطة​ لبحث تطوير العلاقات الثنائية بالإضافة إلى الملفات الدولية، كما سيلتقي أيضا مع عدد من المسؤولين المغاربة.

ووصل لافروف قادما من ​الجزائر​، في إطار جولة مغاربية تقوده أيضا إلى تونس.

ووقع ​سعد الدين العثماني​ رئيس ​الحكومة المغربية​، والوزير الأول الروسي ​ديمتري ميدفيديف​، في تشرين الأول الماضي، بالرباط، على 11 اتفاقية جديدة بين البلدين، همت مجالات الطاقة والفلاحة والجمارك.

كما وقعت المغرب و​روسيا​ على عدد من الاتفاقيات في قطاع الطاقة والزراعة والصيد والعدل والسياحة خلال الزيارة التي قام بها العاهل المغربي ​محمد السادس​ إلى روسيا في آذار 2016.