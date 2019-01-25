لافروف يصل الرباط في ثاني محطات جولته المغاربية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى الرباط، حيث سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة لبحث تطوير العلاقات الثنائية بالإضافة إلى الملفات الدولية، كما سيلتقي أيضا مع عدد من المسؤولين المغاربة.
ووصل لافروف قادما من الجزائر، في إطار جولة مغاربية تقوده أيضا إلى تونس.
ووقع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، والوزير الأول الروسي ديمتري ميدفيديف، في تشرين الأول الماضي، بالرباط، على 11 اتفاقية جديدة بين البلدين، همت مجالات الطاقة والفلاحة والجمارك.
كما وقعت المغرب وروسيا على عدد من الاتفاقيات في قطاع الطاقة والزراعة والصيد والعدل والسياحة خلال الزيارة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى روسيا في آذار 2016.
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