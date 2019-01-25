أردوغان: يستحيل أن يكون لدينا تواصل مع من تسبب بمقتل مليون شخص

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الشعب السوري هو من دعانا لتخليصه في مناطق عفرين وجرابلس والباب"، مشيراً إلى أنه "يجب الحديث أكثر عن اتفاقية أضنا الموقعة مع سوريا وطرحها على الطاولة".
وخلال حديث للصحفيين أثناء عودته من موسكو، أوضح أن "هناك حوالي 1000 عنصر من "قوات سوريا الديمقراطية "الإرهابية في منبج، وروسيا والولايات المتحدة تقولان إنه سيتم إجلاء العناصر الإرهابية من المدينة".
وشدد أردوغان على أنه "يستحيل أن يكون هناك تواصل على مستوى عالٍ مع من تسبب في قتل مليون شخص وهجّر الملايين من ديارهم"، مشيراً إلى أن "تواصُلنا مكثّف مع روسيا وإيران لإيجاد حل في سوريا، وقد منعنا تأسيس ممر للإرهابيين في الشمال السوري بفضل هذا التواصل".
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